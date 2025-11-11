МИД: Россия запретила въезд для 30 граждан Японии

Москва в ответ на продолжающееся санкционное давление со стороны Токио запретила въезд на территорию России 30 гражданам Японии, в том числе журналистам, дипломатам и профессорам. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

— Принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию 30 японским гражданам, — передает официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Россия и Япония в то же время ведут обсуждения о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что в настоящее время российские и японские компании проводят консультации по этому вопросу.

Избранная 21 октября премьер-министром Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Москвой. Она придерживается консервативных взглядов и активно поддерживает укрепление обороноспособности страны.

Японское дипломатическое представительство намерено открыть визовые центры в России. При этом на сайте посольства появилось объявление о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур.