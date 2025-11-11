Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну представителю МИД Японии

Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну для 30 японских граждан, включая официального представителя министерства иностранных дел Японии Тосихиро Китамуры.

© ТАСС/EPA

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИД.

"В рамках ответных мер в отношении продолжающихся так называемых санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

По данным МИД РФ, теперь в Россию не смогут приехать журналисты и обозреватели газеты "Никкэй", профессора университета Хитоцубаси и другие японские должностные лица.

В сентябре Япония ввела новые санкции против России. В список добавили 52 организации и 10 российских физлиц, а также 3 организации из Белоруссии. Для этих компаний предусматриваются ограничения по платежам и операциям с капиталом.

Затем власти Японии советовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию вне зависимости от цели, а позднее разрешили посещать страну по "вынужденным обстоятельствам".

По словам генсекретаря японского кабмина Есимаса Хаяси, японцы могут посещать РФ в связи с работой, учебой, научными исследованиями, художественной деятельностью и поминальными службами.