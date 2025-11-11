Песков объяснил, почему российские истребители сопровождали борт Токаева

Сопровождение следовавшего в Москву самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности. Такой почетный караул в рамках государственного визита является обычной практикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему самолет Токаева сопровождали российские истребители и было ли что-то, что угрожало безопасности.

11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Российские истребители Су-35 сопровождали борт президента Казахстана.