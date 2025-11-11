Токаев прибыл к «старшему товарищу» Путину на чашку чая

Президенты России и Казахстана начали неформальную встречу в Кремле, которая является частью двухдневного визита Касыма-Жомарта Токаева, имеющего статус государственного.

Путин приветствовал гостя в рабочих помещениях Кремля, однако он сразу отметил, что разговор будет проходить за чашкой чая в дружеской атмосфере.

«Сегодня у нас будет возможность посидеть поговорить в неформальной обстановке по всем вопросам, которые представляют особый интерес», - сказал президент РФ.

Токаев поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию с государственным визитом и высказал готовность обменяться мнениями по интересующим российскую сторону темам.

«У меня есть некоторые наблюдения и соображения, которыми я хотел бы поделиться с вами, как со старшим товарищем», - сказал Токаев Путину, который, действительно, старше его на один год.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что в Москве внимательно наблюдали за поездкой глав государств Центральной Азии на саммит с Дональдом Трампом в США, который состоялся в начале ноября.

«Если президент Казахстана сочтёт необходимым проинформировать о содержании контактов в Вашингтоне, это было бы весьма интересно для российской стороны», - сказал представитель Кремля.

По всей видимости, Токаев на встрече с Путиным откликнулся на эту реплику.

Президент РФ также отметил, что завтра уже в составе делегаций предстоит детально обсудить российско -казахстанские отношения - «пройтись по всей повестке» и наметить планы на будущее.

«Конечно, мы с вами в постоянном контакте находимся но такие протокольные вещи тоже имеют значение», - сказал Путин, комментируя особый статус визита главы Казахстана.

Напомним, что государственный визит отражает высокий политический уровень двусторонних отношений. Он может осуществляться только один раз за период исполнения главой зарубежного государства своих полномочий. Токаев был переизбран президентом Казахстана в 2022 году на семилетний срок.