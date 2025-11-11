Путин получил послание от Трампа по Украине

Урегулирование украинского конфликта наверняка стало одной из тем неформального разговора президента России Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который состоялся в Кремле 11 ноября. По мнению доцента УГНТУ, эксперта-аналитика Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артура Сулейманова, вопрос важный для обеих сторон, тем более что несколько дней назад об украинском кризисе Токаев говорил с президентом США Дональдом Трампом.

Путин и Токаев общались сегодня, 11 ноября, в формате один на один. Несмотря на то что встреча была неформальная, оба были при галстуках.

Российский лидер поблагодарил коллегу за приезд в Москву с государственным визитом.

«Я искренне рад этому. Конечно, мы с вами находимся в постоянном контакте, но все-таки такие протокольные вещи имеют тоже значение в межгосударственных отношениях», — отметил Путин.

По словам президента РФ, сегодня лидеры получили возможность «в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес». Официальная же часть госвизита Токаева пройдет 12 ноября. «Вместе с коллегами мы сможем уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу.

Хотя в целом, я думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленные среднесрочные перспективы», — сказал Путин.

Сегодняшний разговор в Москве состоялся, спустя несколько дней после саммита «Центральная Азия — США», в рамках которого лидеры центральноазиатской пятерки, в том числе Токаев провели встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами допустил, что президент Казахстана, если «сочтет необходимым проинформировать о содержании контактов, которые состоялись в Вашингтоне», сделает это.

«Это будет интересно для российской стороны», — отметил Песков.

Одной из тем, вероятно, стало урегулирование украинского конфликта, считает политолог Артур Сулейманов. Он отмечает особую роль, которую Казахстан может сыграть в мирном процессе.

«После встречи [с Трампом] Токаев выступил с инициативой о возможности проведения в Казахстане переговоров разных уровней по урегулированию украинского кризиса. Значит, вопрос обсуждался, и Трамп посылает очередной сигнал (прежде всего, Европе) о необходимости перейти к переговорам. И на встрече Токаева с российским лидером Путиным этот аспект, вероятнее всего, будет одним из наиболее важных», — убежден эксперт.

Сулейманов считает, что Москве нужно понять, «сохраняются ли российско-американские договоренности на Аляске».