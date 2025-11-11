Шойгу прибыл в Оман после Египта

Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу встретили в Омане. Султанат - это вторая страна, где он проведет серию переговоров. Визит продлится два дня.

© ТК «Звезда»

Известно, что у трапа Шойгу встретил коллега генсекретарь, совета безопасности Оиана Идрис аль Кинди. Основная программа визита начнется завтра. С утра под председательством Сергея Шойгу и его коллеги Генерального секретаря Совета безопасности Султаната Идриса Аль Кинди пройдет сессия стратегического диалога.

Далее в рабочем графике встреча с министром иностранных дел Омана Бадром Бин Хамада аль Бусаиди. Уже послезавтра намечены переговоры с самим султаном Хейсамом бен Тареком Аль Саидом.

Известно, что темы разговоров будут о военно-техническом сотрудничестве и вопросах финансовой безопасности. В частности, речь пойдет о взаимодействии Центральных банков и правоохранительных структур.

Он прилетел туда из Каира, где сегодня встретился с министром обороны Египта Абделем Маджидом Сакром. По результатам встречи были достигнуты договоренности о проведении регулярных учений по боевой подготовке. Также стало известно, что египетские военные получат возможность обучаться в российских университетах Министерства обороны.

Сергей Шойгу прибыл в Каир 9 ноября, возглавив российскую межведомственную делегацию. Он встречался с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, а также его советником по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой.

Известно, что темами для обсуждения на встрече секретаря Совбеза РФ и президента Египта стали строительство атомной электростанции и создание российской промышленной зоны на берегу Суэцкого канала. Кроме этого, обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

На следующей встрече Шойгу с советником по национальной безопасности также обсудили строительство атомной электростанции в Египте. Речь идет об АЭС Эль-Дабаа. Это первая атомная электростанция в Египте, строительство которой ведется на побережье Средиземного моря при участии Росатома.