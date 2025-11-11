Фотосессия Владимира Зеленского на фоне колоннады с надписью «Херсон» вызывает только насмешки, заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Накануне в СМИ и соцсетях появились кадры, сделанные украинским лидером во время поездки в Херсон, в районе которого идут бои.

«Фото Зеленского в Херсоне — лучший геополитический прогноз недели. Главарь киевского режима хотел добавить немного «потужности» на фоне заявления [президента США Дональда] Трампа о прекращении финансирования Украины и кризиса на фронте», — разъяснил Сальдо.

Губернатор напомнил, что после того, как Зеленский делает фото на фоне города, к которому подходят российские войска, «ситуация на линии боевых действий обычно меняется не в пользу Киева».

По его оценке, украинскому лидеру давно уже следовало бы «уловить тенденцию», но он снова и снова повторяет свои ошибки.

Губернатор констатировал, что если дело дошло до «пригородной фотосессии Зеленского» — дела у ВСУ и наемников в Херсоне действительно плохи.

Напомним, что в 2022-2025 годах украинский лидер неоднократно посещал прифронтовые города и делал в них селфи. В частности, он побывал в Лисичанске, Соледаре, Артемовске (Бахмуте), Авдеевке. Через некоторое время после его визита ВС РФ взяли эти населенные пункты под контроль.