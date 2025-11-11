Уровень русофобии в Прибалтике после вступления Латвии, Литвы и Эстонии в Евросоюз (ЕС) не снизился, а, наоборот, вырос. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что в Брюсселе обещали Москве, что уровень ненависти к русской культуре в прибалтийских республиках снизится после присоединения к сообществу.

«Они не только не успокоились, они решили, что они будут сейчас музыку заказывать и в Евросоюзе, и в НАТО — по крайней мере что касается откровенных русофобских, антироссийских рапсодий», — заявил глава российского МИД.

Лавров также заявил, что власти Украины не сделали ничего в области прав человека для вступления в ЕС. Он напомнил, что в начале переговоров Брюсселя и Киева о вхождении страны в состав сообщества Венгрия в одиночку настояла на выполнении украинских обязательств в области прав нацменьшинств.