Шойгу назвал ответственные за поддержание мира страны

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и США несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

© Лента.ру

Шойгу напомнил, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами. Именно поэтому они несут особую ответственность «за поддержание глобального мира и безопасности», — подчеркнул он.

Шойгу обвинил нового премьера Японии в реваншизме

Ранее в США заявили о практически полном исчерпании возможностей новых санкций против России. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он напомнил, что Вашингтон уже ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний.