Лавров прокомментировал кадры, где Зеленский позирует с нацистами

Доказательства того, что Владимир Зеленский не является нацистом, отсутствуют, рассказал в разговоре с журналистами Сергей Лавров. Видео беседы опубликовал ТАСС.

Накануне в СМИ появились кадры торжественной церемонии. На снимках украинский лидер награждает бойцов подразделения, на шевронах которых цифры 44 стилизованы под знак SS (две молнии).

«Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам «Азова»*, других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках, — ну как относиться ещё к этому человеку?», — задал риторический вопрос Лавров.

Министр подчеркнул, что демилитаризация и денацификация Украины — обязательные условия для урегулирования конфликта.

По его оценке, отход от принципов Нюрнбергского трибунала в Европе стал заметен уже давно.

Вместе с тем, заметил Лавров, результаты Нюрнбергского процесса являются частью Устава ООН, частью фундамента международной системы, которая была создана после Второй мировой войны.

*Организация признана в России террористической и запрещена.