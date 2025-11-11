Дмитриев: конфискованные у Миндича доллары стали благодарностью Киева спонсорам

Золотая сантехника и пачки долларов, которые были найдены полицией в квартире украинского бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, стали символом благодарности киевских коррупционеров западным спонсорам конфликта на Украине, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Этот золотой унитаз и биде говорят "спасибо!" разжигателям войны, использующим Украину в своей опосредованной войне против России. Они приветствуют вас из квартиры союзника (Владимира - прим. ТАСС) Зеленского, господина Миндича, где полиция провела обыск в рамках операции "Мидас", - написал Дмитриев в X, приведя фотографии золотой сантехники соратника Зеленского, а также стопки маркированных купюр.

Спецпредставитель президента РФ добавил, что маркированные американскими городами Атланта и Канзас-Сити доллары также говорят "спасибо" странам, которые спонсируют украинский конфликт.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о расследовании дела о крупной коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании "Энергоатом", а также у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и Миндича. В тот же день НАБУ опубликовало сделанные в квартире Миндича записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. Их участниками под именами Карлсон и Профессор были Миндич и Галущенко. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн.