Москва готова обсуждать с Вашингтоном возобновление подготовки к саммиту лидеров России и США. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате, в числе которых был ТАСС.

Кроме того, помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны, Россия предлагает США на год продлить ограничения ДСНВ.

Министр также отметил, что Великобритания пытается компенсировать свою "слабенькую военную мощь" попытками разделять и властвовать, отводя странам Прибалтики роль провокаторов.

ТАСС собрал основные заявления главы российской дипломатии.

О контактах Путина и Трампа

Россия остается приверженной договоренностям президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и ждала от Вашингтона инициативы по месту и времени подготовительной встречи к саммиту в Будапеште, которой не последовало.

Российская сторона готова обсуждать с США возобновление подготовки ко встрече Путина и Трампа, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение". Будапешт по-прежнему будет для России предпочтительным местом встречи, "тем более что [президент США] Дональд Трамп на встрече с [премьер-министром Венгрии] Виктором Орбаном подтвердил предпочтительность Будапешта и для Вашингтона".

О ядерных испытаниях

В последние годы не было "никаких признаков", что кто-то в мире готовится возобновить ядерные испытания.

Москву насторожили признания кандидата на пост помощника главы Пентагона по ядерному сдерживанию Роберта Кадлека о том, что возобновление ядерных испытаний США "продиктовано геополитическими соображениями". По мнению министра, США могут существенно отойти от концепции недопустимости ядерной войны.

Кроме того, Москва до сих пор не получила от Вашингтона разъяснений, что имел в виду Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний: "Ждем разъяснений". В Москве знают, что США ведут диалог с Южной Кореей и Японией о возможном размещении ядерного оружия: "Это хорошо известно, и это очень опасные игры".

Москва готова обсуждать с Вашингтоном его обеспокоенность насчет якобы "подозрительной" подземной активности России, "что мы где-то скрытно копаемся глубоко под землей, там что-то делаем". Министр напомнил, что Россия не объявляла о том, что "проводит ядерные испытания". Но если одна из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, "Россия сделает то же самое".

Также в Москве не видит связи между поднятой Вашингтоном темой "ядерных испытаний и темой будапештского саммита".

О возможности продления ДСНВ

Россия, помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны, предлагает на год продлить ограничения ДСНВ, чтобы за год "остыть", провести анализ и перестать все "мерить через украинский аршин". Объявить о продлении ограничений по ДСНВ на год "можно в любой момент до 5 февраля [2026 года]", вплоть до его истечения.

Для продления ограничений по ДСНВ на год не нужны еще консультации с США, нужно просто согласие Вашингтона: "Мы уже говорили неоднократно, что это предложение - наше одностороннее проявление доброй воли".

Об украинском урегулировании

Заявления Трампа о необходимости устойчивых принципов урегулирования на Украине стали основой согласованных пониманий на Аляске. Россия "регулярно" обозначает тему неонацизма на Украине в контактах с США, "они прекрасно знают нашу позицию". Также Трамп был "просто обескуражен", когда узнал о запрете УПЦ на Украине.

Действия Владимира Зеленского доказывают, что он нацист: "А где доказательства обратного?" Кроме того, Украина не сделала ничего в области прав человека для вступления в ЕС, еврокомиссар Марта Кос в этом отношении говорит неправду.

Россия не может проявить слабину, когда Евросоюз доказывает, что восстановление нацизма стало ценностью объединения.

Сейчас ощущается, что покаяние Германии в нацизме "мало чего стоит". Немецкие "Нацистские рецидивы" "вызывают тревогу" и требуют "принципиальности, когда будут обсуждаться окончательные урегулирования" на Украине.

О скандале вокруг Би-би-си

Британские СМИ зачастую "непрофессионально" и "вредоносно" освещают события. Скандал с отставкой гендиректора британской телерадиокорпорации "Би-би-си" на фоне сообщений о подделке телеканалом речи президента США Трампа - "это позор".

Кроме того, вопреки сообщениям британских СМИ, телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио был вежливым, "без каких-либо срывов" и России не в чем оправдываться: "Наша совесть чиста".

О переданных документах

Меморандум, "который упоминают журналисты Financial Times - это non paper", неофициальная бумага, был передан США до телефонного разговора Путина и Трампа, "за несколько дней до этого разговора".

Документы, направленные Вашингтону, не содержали ничего, кроме того, что обсуждалось на Аляске и "не вызвало отторжения" у американской стороны: "Целью этого меморандумы было напомнить нашим американским коллегам, о чем говорили в Анкоридже".

Кроме того, сам Трамп в беседе с Путиным ни словом не обмолвился, что Россия подкинула США якобы "подрывную бумагу", уничтожающую все надежды на урегулирование.

О провокациях Лондона и роли Прибалтики

Лондон пытается компенсировать свою "слабенькую военную мощь" попытками "разделять и властвовать". И непонятно, как Британия "будет отмываться" после разоблачения ФСБ ее роли в провокации с МиГ-31.

Страны Прибалтики "сильно переоценивают" свое значение для Западной Европы, Лондон отвел им роль провокаторов, "им отводится роль как можно больше гнусностей натворить в отношениях с Российской Федерацией". Прибалтика пытается "спровоцировать Россию на действия", которые могут задействовать пятую статью договора НАТО для начала серьезных боевых действий.

Решение Литвы перекрыть границу с Белоруссией - "возмутительное действие". ЕС должен задуматься о своей ответственности за поведение Прибалтики и обязательствах по калининградскому транзиту

Об агрессии США в Венесуэле

Линия США в отношении Венесуэлы ни к чему хорошему не приведет, "она не повысит репутацию Вашингтона в глазах мирового сообщества". Чем заниматься проблемой наркотрафика в Венесуэле," США было бы сподручнее заняться истреблением этого явления в Бельгии".

Венесуэла не обращалась к России за военной помощью или с запросом о размещении российских вооружений на своей территории: "Нет, никаких обращений к нам не было".

Об отношениях РФ и КНР

Отношения России и Китая беспрецедентно плотные и доверительные, "как говорят наши китайские друзья, мы работаем во всех сферах международной жизни плечом к плечу, спина к спине": "Это не просто слова".

Договор РФ и КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве "в полной мере сохраняет свою актуальность". МИД и другие российские ведомства рассмотрят, что может быть "использовано для обогащения" положения договора о дружбе с Китаем.