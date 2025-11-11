Экс-сенатор Владимир Слуцкер умер в хосписе в Европе

Российский бизнесмен, бывший сенатор Владимир Слуцкер скончался от рака в хосписе Женевы на 69-м году. Об этом пишет The Guardian.

О смерти предпринимателя сообщила адвокат его бывшей жены Алены Дэвид Эллисон. На момент смерти бывший сенатор судился с экс-супругой в Лондоне.

В ходе разбирательств Слуцкер ссылался на возникшие финансовые трудности на фоне кражи его активов. Он подчеркивал, что данные обстоятельства не имеют никакого отношения к тому, что его супруга подала на развод.

Суд установил, что у Слуцкера имелось имущество на 217 миллионов фунтов стерлингов. Судья принял решение о взыскании с наследников бизнесмена 25 млн фунтов стерлингов в пользу его бывшей жены. Также должна быть погашена задолженность по алиментным обязательствам и судебным издержкам на общую сумму 1 млн фунтов стерлингов.

Слуцкер был членом Совфеда РФ с 2002 по 2010 год от кабмина Чувашской Республики. Он также являлся президентом Российского еврейского конгресса (РЕК) и вице-президентом Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). С 2008 года представлял Россию в международной парламентской организации EFI (European Friends of Israel).