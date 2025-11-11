Лавров назвал позором скандал вокруг Би-би-си

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил в развязанной информационной кампании Лондон и британские СМИ, указав на позорный скандал с отставкой гендиректора британской телерадиокорпорации Би-би-си, а также вредоносное освещение FT контактов глав внешнеполитических ведомств России и США.

"Хотел бы обратить внимание на очередные факты непрофессионального и, я бы сказал, в общем-то, вредоносного освещения некоторых событий средствами массовой информации, в том числе, может быть, прежде всего, британцами, - отметил министр в интервью российским СМИ в гибридном формате, в числе которых был ТАСС. - То, что сейчас происходит в Би-би-си, хорошо известно. То, что некоторые деятели пытаются оправдывать произошедшее и говорят о такой срежиссированной кампании, - это позор".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя непрофессионализм британских СМИ, отметила, что скандальная Би-би-си точно так же "отредактировала", а в действительности сфабриковала историю с событиями в городе Буча. Публикацию же FT о встрече Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио она назвала частью информационной войны против России, связанной с намерением помешать украинскому урегулированию.