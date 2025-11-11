Москва с первого дня предлагала Европе консультации по инцидентам с беспилотниками, но в ответ получала лишь недружественные шаги, рассказал замглавы МИД России Дмитрий Любинский. Об этом пишет РИА Новости.

В 2025 году в небе над Германией, Данией, Францией, Румынией, Польшей и рядом других стран были зафиксированы пролеты беспилотников различных типов. Власти этих стран бездоказательно обвинили в ЧП Россию.

«И Москва не то, что запрашивала консультации, Москва их предлагала с первого дня буквально, когда случались инциденты, которые, как вы знаете, привели к совершенно ненужному перекрытию границ и другим недружественным шагам», — отметил Любинский.

Дипломат заметил, что Москва не получила «абсолютно никакой реакции». Он добавил, что в связи с этим Россия укрепилась в понимании того, что «все это — хорошо спланированная провокация».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что массовое появление «российских» беспилотников около аэропортов в Европе было постановкой. Он уточнил, что подобные акции направлены на создание напряженности и давление на европейские общества и парламенты.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко уточнил, что провокации с дронами используются в Евросоюзе, чтобы заставить парламенты проголосовать за безумные военные траты и повысить градус военного психоза.