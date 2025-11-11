Великобритании будет крайне сложно отмыться после разоблачения ее роли в попытке провокации Киева с угоном истребителя МиГ-31. Об этом в МИД России Сергей Лавров.

«ФСБ очень подробно все разоблачила, и я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», — сказал дипломат.

Министр указал, что Лондон к настоящему моменту лишился своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать.