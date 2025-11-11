Лавров оценил перспективы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине
Обсуждение параметров долгосрочного урегулирования на Украине могло бы вестись, если бы Запад осознал бесперспективность своего подхода с немедленным перемирием.
Об этом в интервью российским СМИ заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
В частности, он подчеркнул необходимость денацификации на Украине как условия урегулирования и упомянул, что возрождение милитаризма, созвучное нацистскому, наблюдается в сегодняшней Германии.
По его словам, это будет требовать от России и всех заинтересованных в стабильном мире, принципиальности, когда будут обсуждаться окончательные параметры урегулирования на Украине.
Он выразил надежду, что Запад всё-таки осознает безысходность такого сценария.
«Не нужно требовать прекращения боевых действий, чтобы продолжать накачивать Киев оружием, а необходимо поступить так, как предложил президент США Дональд Трамп в своё время перед Аляской, когда он сказал, что перемирие ничего не решит и необходимо прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования», – резюмировал Лавров.