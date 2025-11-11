Обсуждение параметров долгосрочного урегулирования на Украине могло бы вестись, если бы Запад осознал бесперспективность своего подхода с немедленным перемирием.

Об этом в интервью российским СМИ заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

В частности, он подчеркнул необходимость денацификации на Украине как условия урегулирования и упомянул, что возрождение милитаризма, созвучное нацистскому, наблюдается в сегодняшней Германии.

По его словам, это будет требовать от России и всех заинтересованных в стабильном мире, принципиальности, когда будут обсуждаться окончательные параметры урегулирования на Украине.

Он выразил надежду, что Запад всё-таки осознает безысходность такого сценария.