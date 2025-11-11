МИД России назвал предпочтительное место для встречи Путина и Трампа

Будапешт рассматривается как наиболее предпочтительное место для возможного саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе видеоинтервью, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.

«Если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно, конечно, Будапешт для нас будет предпочтительным местом», — сказал дипломат.

Лавров: РФ остается приверженной договоренностям Путина и Трампа

Лавров также сослался на слова Трампа, сказанные во время его встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в которых американский лидер тоже назвал Будапешт наиболее подходящим местом для возможных переговоров.