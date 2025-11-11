Россия даст зеркальный ответ в случае проведения какой-либо ядерной державой испытаний атомного оружия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он отметил, что проведение США ядерных испытаний «настораживает». По словам Лаврова, Москва до сих пор не получила никаких разъяснений от Вашингтона по этому поводу.

«Наша позиция была изложена президентом России Владимиром Путиным еще два года назад, в 2023 году, когда он, отвечая на соответствующий вопрос в одном из своих выступлений, сказал, что если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не докритические испытания, а испытания ядерного оружия, то РФ сделает то же самое», — добавил он.

Лавров: РФ остается приверженной договоренностям Путина и Трампа

Ранее глава США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, объяснив это тем, что другие страны уже этим занимаются. При этом он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.