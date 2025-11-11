Лавров: РФ остается приверженной договоренностям Путина и Трампа

Российской стороне не в чем оправдываться, Москва была и остается привержена договоренностям лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогу Анкориджа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате, в числе которых был ТАСС.

"Как говорится, есть такая шутка: "Наша совесть чиста - мы ею редко пользуемся", но в данном конкретном случае у нас нет никаких оснований оправдываться за то, что мы были и остаемся приверженными тому, о чем президенты [России и США] говорили. И, по большому счету, если мы не договорились по каждой точке запятой, то достигли понимания", - отметил министр.