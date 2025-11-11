МИД пообещал "достойный ответ" на визовые ограничения для россиян

В МИД РФ прокомментировали визовые ограничения для россиян в странах Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский, любые недружественные шаги от стран Европы будут получать ответные меры. При этом дипломат подчеркнул, что такой ответ не всегда будет зеркальный.

«Любые недружественные шаги встретят, получат достойный ответ. Он не обязательно зеркальный. Поэтому мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике. И в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия мы будем реагировать и выстраивать нашу линию», — заявил он.

Ранее постпредство России назвало визовые ограничения Европы дискриминационными.