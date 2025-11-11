О чем говорят в Госдуме сегодня: отключение мобильного интернета и льготы для бизнеса

Некоторые регионы России может затронуть полное отключение мобильного интернета, а бизнес сможет получить новые льготные кредиты. «Рамблер» рассказывает, о чем 11 ноября говорили в Госдуме.

Каким регионам грозит отключение интернета

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе. Как сообщает News.ru, он отметил, что российская столица надежно защищена от налетов дронов противника, а потому такие меры там не потребуются.

«Где-то очень хорошо работают системы ПВО, и те проблемы, которые нам создает Украина, решаются без отключения интернета», — сказал Свинцов.

Депутат напомнил, что решение о введении ограничений остаются за губернаторами, которые принимают его исходя из ситуации на местах. По его оценкам, постоянное отключение введут не более чем в пяти регионах.

Отработка для медиков

Госдума приняла закон о целевом обучении и обязательной отработке выпускников медицинских вузов. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

В вузах установят квоты на целевое обучение — около 70% бюджетных мест станут целевыми. Эти студенты будут обязаны отработать по распределению не менее трех лет. Авторы закона считают, что новые правила должны решить проблему нехватки персонала в больницах.

Выгодные кредиты для бизнеса

Малый бизнес в моногородах может получить кредит на более выгодных условиях. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Новая программа разработана Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП. До конца 2026 года малый и средний бизнес из 26 моногородов и прилегающих к ним 27 особых экономических зон сможет привлекать льготное финансирование.

«Предприниматели смогут получить кредит под ставку от 6% до 10% годовых. Для инвестиционных проектов в моногородах ставка составит 6% на срок до пяти лет при сумме кредита до 200 млн рублей», — рассказал Говырин.

Получить финансирование можно на развитие обрабатывающих производств, туризма, логистики, проектов в сфере здравоохранения, спорта, производства воды и других напитков, а также направлений, которые определены как приоритетные для регионов.

Лишение депутата неприкосновенности

Госдума лишила неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и согласилась на возбуждение уголовного дела. Об этом пишет «Царьград».

О результатах расследования доложат депутатам. Они могут послужить основанием для лишения Вороновского мандата в случае предъявления обвинения. Генпрокуратура детали пока не раскрывает, но сам парламентарий заявил, что не чувствует себя виноватым, а скрываться не планирует.

56 рабочих дней за зиму

Этой зимой жители России будут работать всего 56 дней из 90. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — сказал парламентарий.

В предыдущий раз такое было в 2004-2005 годах. Самая длинная рабочая зима была в 2013-2014 годах — 59 дней.

Новые предостережения на бутылках алкоголя

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили прописывать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей, болезней и увольнений из-за его употребления. Как сообщает РИА Новости, соответствующую инициативу направили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«Необходимо размещать на бутылках с алкогольной продукцией фотографии с информацией о ежегодном количестве смертей, болезней или увольнений - по аналогии с предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет», — говорится в письме.

Парламентарии отмечают, что сейчас оформление упаковки не имеет наглядных предупреждений, несмотря на то, что среди населения широко распространены вызванные употреблением алкоголя заболевания.