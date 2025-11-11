Видеообращение Владимира Зеленского, записанное в Херсоне, говорит о плохой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстановке в городе, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение, которое записал на фоне стелы с надписью "Херсон". В ролике он, в частности, заявил, что поручил расширить оборонительные возможности ВСУ в городе.

"Фото Зеленского в Херсоне - лучший геополитический прогноз недели. <...> Раз дело дошло до пригородной фотосессии господина Зеленского, дела у ВСУ и наемников в Херсоне действительно плохи. На этот раз поверим комику", - написал Сальдо.

По словам губернатора, Зеленский пытался убедить всех в обороноспособности ВСУ на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Украины и кризиса на фронте.

"Однако вызвал только насмешки, ведь после подобных заявлений ситуация на линии боевых действий обычно меняется не в пользу Киева. На десятый раз мог бы и уловить тенденцию, но он как плохой игрок вновь повторяет одну и ту же ошибку", - добавил Сальдо.

Аналогичные селфи глава киевского режима в разное время снимал, в частности, в Авдеевке, которая впоследствии была освобождена ВС РФ, а также в Купянске и Красноармейске (украинское название - Покровск), где сейчас заблокированы подразделения ВСУ.