Главные заявления Пескова сегодня: разговор Путина с Трампом и поставки газа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил сегодня на вопросы о возможном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отношениях с Казахстаном, Узбекистаном и Сирией, а также о поставках газа. Главное из заявлений Пескова в материале «Рамблера».

Разговор Путина с Трампом

Вашингтон не запрашивал новый разговор между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным после совещания Совбеза РФ, где обсуждалась ситуация вокруг ядерных испытаний. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, не было запросов на разговоры (…) Еще раз повторяю, при необходимости есть возможность организовать такие разговоры максимально оперативно», - подчеркнул он.

При этом, по словам Пескова, Россия продолжает оценивать целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям и пока не получала разъяснений от Вашингтона насчет заявлений американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил о том, что в связи с ядерными испытаниями в других странах он поручил немедленно начать испытания американского ядерного оружия «на равной основе». Трамп не уточнил, имел ли он в виду испытания непосредственно ядерного оружия или летные испытания ракет, способных нести ядерное оружие.

В свою очередь президент России Владимир Путин 5 ноября поручил подготовить предложения по возможному испытанию ядерного оружия.

Поставки газа

Президент России Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству России, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Не забывайте, что, помимо всего прочего, есть и газовые трехсторонние проекты, которые затрагивают три страны, поставки природного газа - очень важно. Президент Путин придает большое значение вот этому трехстороннему сотрудничеству», - пояснил он в ходе брифинга.

Также официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что торгово-экономическое сотрудничество РФ и Казахстана многогранно и все его сферы будут обсуждаться в ходе официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Москву.

Москве также будет интересно, если Токаев расскажет Путину о контактах с главой Белого дома Дональдом Трампом, добавил пресс-секретарь российского лидера.

В Кремле хотели бы узнать о разговорах Токаева с Трампом

Отношения с Сирией

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил сегодня, что Россия выстраивает свои отношения с новым руководством Сирии без оглядки на контакты временного президента страны Ахмеда аш-Шараа с американским лидером Дональдом Трампом.

«Здесь я не думаю, что это взаимосвязанные какие-то элементы. (…) Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии. Вы знаете, что недавно был весьма содержательный и успешный визит господина аш-Шараа в Москву, и были его переговоры с Путиным, кстати говоря, весьма и весьма продолжительные», - добавил Песков.

Он также выразил надежду на то, что «двусторонний трек получит свое развитие самостоятельно».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил об ослаблении американских санкций в отношении Сирии. По его словам, Трамп ясно дал понять, что США ожидают увидеть от новых сирийских властей «конкретные действия, помогающие перевернуть страницу прошлого и работать над установлением мира в регионе».