Стало известно, зачем ЕС создает новый разведорган

Назначение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен руководителем новой европейской разведывательной структуры станет для нее понижением в должности. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день Урсула фон дер Ляйен не пользуется большой популярностью в Европе.

«Руководство новым разведорганом — это все-таки понижение для фон дер Ляйен. И понятно, что в какой-то мере она потеряет свое кресло, тем более, как только решится вопрос по Украине, ее точно обвинят во многих проблемах, она будет крайней», — считает Чепа.

Парламентарий также уверен, что особой угрозы для России новое ведомство не представляет, так как «ЕС и так собирает разведданные».

Ранее СМИ сообщили о том, что Еврокомиссия работает над созданием новой разведывательной структуры, в которую планируют привлечь сотрудников из разведсообществ стран ЕС для совместного сбора и анализа информации. При этом против создания нового разведоргана выступают представители Европейской службы внешних связей, опасаясь дублирования функций.