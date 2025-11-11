Генпрокурор РФ Александр Гуцан прибыл в Госдуму

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан прибыл в нижнюю палату российского парламента. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, Государственная дума в ходе пленарного заседания планирует рассмотреть проект постановления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского. Также ожидается, что законодатели решат вопрос о даче согласия на возбуждение против их коллеги уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

В конце октября в нижнюю палату российского парламента поступило представление Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского, избранного по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин передал документы в профильную комиссию для предварительного изучения.

10 ноября журналисты ТАСС сообщили, что комиссия ГД по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение неприкосновенности Вороновского. В тот же день глава комиссии Отари Аршба рассказал, что Анатолия Вороновского заподозрили в коррупции.