Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского

Государственная дума в рамках пленарного чтения приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил источник.

— Госдума приняла постановление о согласии на лишение неприкосновенности депутата Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела, — цитирует источник РИА Новости.

Кроме того, нижняя палата парламента дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении парламентария. По предварительным данным, Вороновскому предстоит понести ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

Представление о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности направил в Госдуму генеральный прокурор России Александр Гуцан.

Позже сам депутат рассказал, что находится в России и «никуда не прячется». Правоохранители с ним не связывались и никаких следственных мероприятий не проводили. Вороновский также выразил желание получить разъяснения по ситуации, так как не понимает, в чем его обвиняют.