«Ничего странного»: в Кремле оценили приветствие Токаева Трампу в Белом доме

В Кремле видели приветствие казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во вторник, 11 ноября, глава Казахстана провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Накануне казахстанский лидер встречался с Трампом в Белом доме. Во время беседы он назвал главу США великим лидером и заявил, что он является деятелем, который «послан небесами, чтобы вернуть здравый смысл».

— Ничего странного. Очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о знакомстве с приветствием Токаева американского лидера, передает РИА Новости.

Российские истребители сопровождали самолет Касым-Жомарта Токаева в качестве почетного караула. Об этом также сообщил Дмитрий Песков.

Ранее в пресс-службе казахстанского лидера Aqorda сообщили, что истребители Су-35 Минобороны России сопровождали борт главы Казахстана до Москвы от границы двух стран.