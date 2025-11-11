В Кремле хотели бы узнать о разговорах Токаева с Трампом

Дмитрий Песков заявил журналистам, что российской стороне было бы интересно узнать о визите президента Токаева в США и мероприятиях с Дональдом Трампом.

Напомним, что в начале ноября в Вашингтоне состоялся регулярный саммит США-Центральная Азия, в котором участвовали главы всех постсоветских стран, расположенных в этом регионе.

«Если президент Казахстана сочтёт необходимым проинформировать о содержании контактов в Вашингтоне, это будет весьма интересно для российской стороны», - сказал Песков.

Касым-Жомарт Токаев сегодня прибывает в Москву с государственным визитом. Хотя Токаев был переизбран на пост президента ещё в 2022 году и с тех пор неоднократно бывал в РФ, он только сейчас совершает визит наивысшего статуса