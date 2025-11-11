«Убежать не успеют»: в Думе пообещали наказать Лондон за попытку украсть «Кинжал»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина и Британия столкнутся с жестким ответом России на попытку завербовать летчиков для угона Миг‑31 с ракетой «Кинжал». Об этом депутат рассказал News.ru.

В ФСБ ранее сообщили, что сотрудники спецслужбы пресекли операцию украинской военной разведки и ее «британских кураторов». В ФСБ заявили, что целью операции была вербовка российских летчиков и угон Миг‑31 с «Кинжалом».

По данным спецслужбы, истребитель планировали направить в район авиабазы НАТО в румынской Констанце, где его сбили бы средства ПВО для «масштабной провокации».

«Украине мы будем отвечать за попытку угона истребителя на поле боя. И британцам мы, конечно, можем ответить. Вы думаете, кто-то из англичан, которые находятся здесь, нам не известен? Все известны. Убежать не успеют», - так это прокомментировал Колесник.

ВС России нанесли удар возмездия за попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»

В ФСБ сообщили, что в ответ на попытку угона МиГ-31 российские силы нанесли удар по главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Украины в городе Бровары Киевской области и по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. В спецслужбе отметили, что на этом аэродроме дислоцированы истребители F-16, сообщает «Интерфакс».