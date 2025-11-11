Путин сменил посла России в Бурунди

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Черненко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бурунди.

Соответствующий указ главы государства опубликован.

"Назначить Черненко Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Бурунди", - следует из документа.

Еще одним указом президент освободил Валерия Михайлова с этого поста.

Черненко родился в 1967 году. На дипломатической службе с 1994 года. В 2018-2024 годах он занимал должность генерального консула Российской Федерации в Шэньяне.