Россия и Казахстан подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве

Россия и Казахстан поднимут двусторонние отношения на новый уровень, подписав Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подписание документа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал в своей авторской статье для «Российской газеты».

По словам главы государства, Казахстан всегда придавал особое значение развитию дружественных отношений с Россией, и это направление является одним из приоритетов.

«В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям», - подчеркнул Токаев.

Он также особо отметил, что партнерство Казахстана и России является «крайне важным фактором создания системы Евразийской безопасности».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Казахстан является особым партнером России, и Москва высоко ценит готовность Астаны содействовать урегулированию конфликта на Украине.