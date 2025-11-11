Токаев заявил, что Путин пользуется уважением как политик глобального масштаба

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал своего российского коллегу Владимира Путина деятелем глобального масштаба. Об этом он написал в статье, опубликованной «Российской газетой».

По словам президента Казахстана, все достижения в двустороннем сотрудничестве тесно связаны с продуктивной деятельностью главы РФ.

«В Казахстане он пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, его имя на устах политиков и простых людей практически во всех странах мира», — подчеркнул Токаев.

Также Токаев заявил, что Россия и Казахстан в рамках его предстоящего визита подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

10 ноября Токаев во время встречи с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым обсудил ключевые направления сотрудничества стран в контексте предстоящего визита в Москву. Токаев подчеркнул важность предстоящего визита в Россию и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными.