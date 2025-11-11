США, Китай, страны Европы и Азии признают роль России и ее президента Владимира Путина в решении мировых проблем. Неожиданное заявление сделал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для «Российской газеты».

«Мне довелось провести содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, главами стран Европы, Азии и Африки. Многие из них находятся на разных полюсах геополитического спектра, но все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении проблем международных отношений», — заявил он.

Токаев не откажется от дружбы с Россией ради США или Китая

Токаев подчеркнул, что преодолеть все противоречия современного мира без участия РФ не представляется возможным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о завершении подготовки к визиту Токаева в Россию. Он также отметил, что Казахстан остается особым, привилегированным партнером и очень важной для России страной.