Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств.

Торжественная церемония состоялась в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва придает огромное значение этому документу. Более того, подписание на высшем уровне должно подчеркнуть высокий статус данной декларации.

В свою очередь, Путин указал, что документ, предполагающий переход российско-казахстанских отношений на еще более высокий уровень, стал важным результатом переговоров лидеров стран.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, глава РФ также назвал Казахстан одним из ключевых торговых партнеров государства не только в СНГ, но и на евразийском пространстве в целом.

Токаев прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги во вторник, 11 ноября. Его самолет сопровождали российские истребители Су-35, что в Кремле назвали стандартной практикой.

В рамках переговоров, длившихся в тот день около трех часов, лидеры затронули ситуацию в мире и сотрудничество государств. По итогам встречи Токаев подчеркнул, что нынешний визит имеет особое значение в истории взаимоотношений Москвы и Астаны.