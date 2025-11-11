Небензя усомнился в понимании США глубины украинского конфликта

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что администрация Дональда Трампа, несмотря на желание завершить украинский кризис, не осознаёт, насколько он глубокий.

По его словам, причины конфликта лежат гораздо глубже, чем это представляют в Вашингтоне.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа и обсудили возможные пути урегулирования. Оба остались довольны переговорами. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном решении и напомнил, что для этого нужно устранить коренные причины кризиса.

В октябре 2025 года лидеры двух стран вновь поговорили по телефону — это был их восьмой разговор с начала года. Беседа длилась два с половиной часа, после чего стороны договорились готовить новую встречу, которая могла пройти в Будапеште.

Позже Трамп сообщил, что отменил саммит, но в Москве заявили, что речь идёт лишь о переносе. По словам Дмитрия Пескова, оба президента сочли, что проводить встречу в Венгрии пока преждевременно.