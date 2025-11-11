В России оценили предложение экс-президента Финляндии о переговорах

Пушков заявил, что советы экс-президента Финляндии Ниинистё Европу не спасут
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинистё вести Европе самой переговоры с РФ, как это делает лидер США Дональд Трамп.
Политик считает, что эти рекомендации Европу уже не спасут.
Бывший президент Финляндии заявил об утрате Европой влияния в мире
По мнению Пушкова, новые центры силы все больше хотят иметь дело с Соединенными Штатами, а не с Европой, которая приходит в упадок. При этом, продолжил он, участие в украинском военном конфликте парадоксальным образом снизило и без того наметившееся снижение роли ЕС в мировой политике. А все потому, что Евросоюз разорвал контакты с "таким членом "большого треугольника", как Россия".
Как отметил политик, отказавшись от дипломатии в пользу войны, ЕС замкнулся на Украине и враждебности к РФ, за что платит цену.
"И чем дальше он будет идти по этому пути, тем меньше будет его глобальная роль", - заключил российский сенатор.