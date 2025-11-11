Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинистё вести Европе самой переговоры с РФ, как это делает лидер США Дональд Трамп.

Политик считает, что эти рекомендации Европу уже не спасут.

"Во-первых, Европа уже не возьмет себя в руки - взять некому. Напротив, Евросоюз прибрали к рукам фон дер Ляйен и брюссельская бюрократия, которые опираются на политиков типа Макрона или Мерца, и навязывают народам Европы свою идеологию и свою волю", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Бывший президент Финляндии заявил об утрате Европой влияния в мире

По мнению Пушкова, новые центры силы все больше хотят иметь дело с Соединенными Штатами, а не с Европой, которая приходит в упадок. При этом, продолжил он, участие в украинском военном конфликте парадоксальным образом снизило и без того наметившееся снижение роли ЕС в мировой политике. А все потому, что Евросоюз разорвал контакты с "таким членом "большого треугольника", как Россия".

Как отметил политик, отказавшись от дипломатии в пользу войны, ЕС замкнулся на Украине и враждебности к РФ, за что платит цену.