Переговоры США и России оказались под угрозой

Переговоры между Россией и США, направленные на устранение существующих разногласий, в настоящее время не ожидаются. Не планируется проведение следующего раунда дискуссий, касающихся возобновления деятельности дипломатических миссий в Москве и Вашингтоне, сообщили в посольстве США. При этом ранее появлялась информация о том, что такая встреча могла состояться в начале ноября.

«США рассматривают двусторонний канал как конструктивную и постоянную площадку для переговоров о стабилизации работы наших дипломатических миссий. Переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении их функциональности в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений. Однако в настоящее время переговоры в этом формате не запланированы, — сообщили „Известиям“ в американском представительстве в Москве.

Несмотря на отсутствие запланированных переговоров между Россией и США, тема восстановления диалога активно обсуждается. В Госдуме с осторожностью оценивают перспективу встречи с американскими конгрессменами, при этом российские парламентарии признают необходимость возобновления диалога. В последние недели заявления о необходимости прямых переговоров звучали и со стороны некоторых членов Конгресса США.