Западные покровители не помогут украинским высокопоставленным чиновникам уклониться от ответственности за его преступления, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор напомнил, что приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге от 1 октября 1946 года является неотъемлемой и действующей частью современного международного права.

По его словам, этот документ — юридическая основа претензий России к правительству Украины в части денацификации республики.

«Никто не помог избежать наказания гитлеровским приспешникам после их военного поражения, хотя такие попытки имели место. Точно так же западные покровители не помогут Киеву уклониться от этой ответственности», — отметил Косачев.

Практика Нюрнбергского трибунала востребована и актуальна в контексте расследования преступлений украинских нацистов, пояснил сенатор. Он добавил, что в настоящее время виды ответственности за нарушения «могут быть разные».

Косачев констатировал, что интеллектуальные усилия сейчас «направлены на поиск подходящих юридических механизмов».

Нюрнбергские процессы — цикл судебных процессов, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберг (Германия), состоящий из Международного военного трибунала, проведённого представителями СССР, США, Великобритании и Франции с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года над бывшими высокопоставленными лицами нацистской Германии, и 12 последующих судебных процессов.