Захарова отреагировала на обвинения со стороны Армении

Авторы высказываний о «гибридных войнах» против Армении выступают против развития отношений с Россией, рассказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян заявил, что Россия ведет против республики «гибридную войну». По мнению политика, Москва использует медиапространство для давления на Армению.

«Готовы обсуждать возможные обеспокоенности армянских коллег как по парламентской линии, так и в рамках предложенных нами консультаций между профильными ведомствами», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что придумали концепцию «гибридных войн» и сразу стали активно применять на практике американские военные теоретики.

Представитель МИД заметила, что в 2025 году в соседней с Арменией Грузии страны коллективного Запада «вновь показали себя во всей «гибридной красе»: грубо вмешивались во внутриполитические процессы, подогревали майданные настроения, отказывали Тбилиси в свободе выбора пути развития.