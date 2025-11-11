Госдума ужесточила наказание за склонение детей к диверсиям

Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности, передает РИА «Новости». Авторами инициативы выступили 419 депутатов, включая лидеров всех думских фракций, вице-спикера Ирину Яровую и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Законопроектом устанавливается ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности. Возраст ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности понижен до 14 лет.

Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности и вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе. Условно-досрочное освобождение возможно только после отбытия не менее 3/4 срока наказания. Организаторы диверсионно-террористической деятельности будут нести ответственность за все преступления, совершенные сообществом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал: «Речь идет об обеспечении безопасности государства, его граждан, в условиях специальной военной операции решение таких задач требует дополнительных действий». По его словам, соавторами инициативы стали депутаты всех фракций, что говорит о том, что «мы одинаково понимаем необходимость усиления защиты страны от диверсионно-террористических угроз».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсии на объектах сотовой связи.

Служба внешней разведки России сообщила, что западные структуры обсуждают сценарии возможной диверсии на Запорожской АЭС с дальнейшим обвинением России и сопровождением в европейских СМИ.