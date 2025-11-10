Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что такие СМИ, как телеканал BBC (Би-би-си), систематически распространяют недостоверную информацию и искажают факты.

Так, телеканал представил высказывания президента США Дональда Трампа, произнесенные им в январе 2021 года, таким образом, что создалось впечатление, будто он одобрял беспорядки в Капитолии.

«Би-би-си и им подобные научились выдавать черное за белое и наоборот, а собственные фейки клепают в промышленных масштабах. Любая тема может стать поводом для вброса. Политический заказ и чудеса монтажа становятся главным движителем псевдожурналистики», — написала Захарова в telegram-канале.

По ее словам, журналисты былых времен, включая британских, были бы крайне разочарованы действиями своих преемников. При этом ранее создатели недостоверных материалов практически не несли ответственности за свою деятельность. Представитель МИД РФ подчеркнула, что даже нынешняя ситуация, когда руководители BBC уходят в отставку на фоне обвинений в сознательном искажении информации о событиях, повлекших гибель людей (во время штурма Капитолия скончались пять человек), выглядит недостаточно строгим наказанием.

Мария Захарова также указала на то, что если учесть все случаи, когда ложная информация, распространенная телеканалом, привела к трагическим последствиям, то отставка руководителей корпорации выглядит едва ли не как поощрение. В качестве примера она привела интервью BBC, которое, по ее мнению, стало отправной точкой для негативных событий в жизни первой жены короля Великобритании Карла III Дианы Спенсеры.

Кроме того, Захарова напомнила об оценке, которую Дональд Трамп дал телеканалу, назвав его «стопроцентными фейкньюс». Подобная характеристика вполне уместна после освещения событий в Буче, где репортажи корреспондентов СМИ, по ее словам, легли в основу многочисленных обвинений в адрес России.

Ранее гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили о своей отставке после критики, связанной с искажением речи президента США в документальной программе Panorama, передает деловое издание «Взгляд». Как сообщила газета Telegraph, в 2024 году телеканал представил высказывания Трампа, сделанные им в 2021 году, так, что создалось впечатление его одобрения беспорядков в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала BBC фейковым изданием, пишет RT. При этом американский президент охарактеризовал журналистов корпорации как «коррумпированных», а ее руководство — как «нечестное».