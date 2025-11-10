В России отреагировали на создание в ЕС нового органа против страны

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал Европейский союз (ЕС) перестать опутывать Россию дезинформацией.

Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал создание в ЕС нового органа, который должен бороться с информационным влиянием России.

«Я бы посоветовал господам из ЕС перестать гнать фальшивые информационные потоки на территорию России. Это намного более актуальная задача для них. А то, что они создают новый лжеинформационный интернационал у себя в Европе, это очень пугает и говорит только о том, что количество и плотность дезинформации повысятся кратно. Мы должны быть готовы к тому, чтобы правильно к этому отнестись, отказаться от прочтения вот этих фальшивок, которыми полны медийные каналы Европы», — сказал Карасин.

Ранее портал Euractiv сообщал о том, что ЕС создаст новый орган по борьбе с информационным влиянием России. Инициатива «Щит демократии», которую Еврокомиссия должна представить 12 ноября, направлена на противодействие гибридным дезинформационным атакам со стороны иностранных субъектов, таких как Россия, с особым акцентом на оказание поддержки в период выборов, говорится в публикации.

Как утверждается, ключевой задачей нового агентства под названием «Европейский центр демократической устойчивости» станет содействие сотрудничеству между самим ЕС и странами-членами в целях «борьбы с дезинформацией», поступающей по различным каналам.