В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета

Российский сегмент интернета могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в президентские выборы. Своим мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, ранее фиксировались попытки повлиять на выборы через интернет. В частности, атакам подвергалась платформа дистанционного электронного голосования.

«Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — заявил депутат, добавив, что попытки вмешательства фиксировались и на губернаторских выборах в 2025 году.

Также ограничения интернета вводятся из-за ситуации с воздушной безопасностью, отметил Чепа.

Российский интернет-провайдер ограничил доступ к Telegram

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит право оперативно реагировать на угрозы устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета.