О чем говорят в Госдуме сегодня: индексация зарплат и борьба Японии за Курилы

Сегодня, 10 ноября, в Госдуме подняли вопрос об индексации зарплат, рассказали об отношении Японии к Курильским островам, а также назвали главное условие роста производительности труда в России. О чем еще говорят в Госдуме, в материале «Рамблера».

Законопроект об индексации зарплат

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов намерен внести на обсуждение нижней палаты парламента законопроект об индексации заработных плат, пишет ТАСС.

Парламентарий предлагает внести изменения в статью 134 Трудового кодекса РФ и обязать работодателей индексировать зарплаты не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

«Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — пояснил Нилов, отметив, что сейчас срок и периодичность индексации в коммерческом секторе законами не установлены.

Повышение производительности труда в РФ

Рост производительности труда становится одной из главных тем экономического развития России и он невозможен без переобучения сотрудников и внедрения новых технологий. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, к 2030 году поставлена цель увеличить производительность труда в России на 20,7%.

«Сотрудники проходят обучение по стандартам бережливого производства, осваивают методы анализа и проектирования рабочих процессов (…) Большинство инициатив касается именно человеческих решений — как организовать участок, чтобы люди меньше тратили усилий, как распределить задачи, чтобы качество оставалось высоким даже при большом объеме работы», — пояснил Говырин, подчеркнув, что все это уже дает результат.

Изменения в пенсионных выплатах в декабре

В декабре у ряда категорий пенсионеров, в том числе у граждан, достигших 80-летнего возраста в ноябре, изменится размер пенсионных выплат. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится у пенсионеров, отметивших 80-летие в ноябре, она станет 17 815,40 руб. Аналогичный порядок действует и для инвалидов первой группы. А в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях итоговая сумма увеличивается с учетом районного коэффициента.

Также на рост выплат в первый зимний месяц смогут рассчитывать пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в ноябре. Они будут получать пенсию в полном объеме с учетом всех индексаций.

«Также в декабре будут пересчитаны выплаты тем, у кого в ноябре появились нетрудоспособные иждивенцы. Доплата к фиксированной части пенсии составляет 2 969 рублей на одного иждивенца, 5 938 рублей на двоих и 8 907 рублей на троих», — пояснил парламентарий.

Осуждение военного присутствия США у берегов Венесуэлы

Комитет Госдумы по международным делам внес на обсуждение палаты проект обращения к парламентам стран ООН с решительным осуждением усиления военного присутствия США у границ Венесуэлы «под предлогом борьбы с наркокартелями». Об этом пишет РИА Новости.

В документе особо отмечено, что действия Вашингтона противоречат международному праву и нормам, закрепленным в Уставе ООН, а также приводят к росту напряженности в регионе.

Отношение Японии к Курилам

Японские политики используют Курильские острова и их возвращение в состав страны как «популистскую карту», что сильно мешает развитию двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мирный договор между Москвой и Токио, конечно, нужен, потому что это странно, что мы не можем подписать его десятилетиями по вине японской стороны. Ни у кого не вызывает сомнений, что Курилы — российская территория, политики это прекрасно понимают. Но этот мнимый популизм вредит в первую очередь Токио», — констатировал Чепа.

Напомним, что Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин предлагал Токио до конца 2018 года подписать договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке главы государства, на основании этого документа Москва и Токио «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Однако в 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям. Также японские власти в «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначили южные Курилы как «незаконно оккупированные».