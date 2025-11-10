Путин провел в Кремле встречу с главой Сбера Грефом

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в Кремле.

© Вечерняя Москва

В ходе встречи банкир доложил российскому лидеру о развитии сферы технологических инноваций. Также в ходе беседы обсуждался вопрос условий ипотечного кредитования в России.

— Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно. В первый месяц, как мы запустили ее, сразу же огромное количество людей стали платить с помощью телефона опять, — цитирует Грефа пресс-служба.

Путин встречается с главой Сбербанка уже второй раз за год — их предыдущие переговоры прошли в конце июля. Тогда они поговорили об итогах работы банка за прошлый год, а также затронули вопрос о его текущей деятельности.

5 сентября глава государства в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия стремится создать экономику высоких зарплат — в этом и есть смысл реализуемой стратегии государства.