В Госдуме заявили о планах Запада убрать Зеленского из власти

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Запад готовит почву, чтобы убрать украинского лидера Владимира Зеленского от власти через серию громких коррупционных скандалов, связанных с его соратниками.

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». В НАБУ заявили, что обыски проходят по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики. Как сообщили в ведомстве, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

«История с Миндичем – это первая ласточка. У Зеленского дела плохи, поэтому Запад уже готовит почву, чтобы убрать его от власти по-тихому и по-здоровому, через серию громких уголовных скандалов, связанных с его соратниками», — сказал Шеремет.

По словам депутата, антикоррупционное бюро действует по одобрению и наводке спецслужб США.

В августе сообщалось, что НАБУ изучает деятельность компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго», а также ее возможную связь с Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной Зеленским.

До этого стало известно, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР США. По данным «Украинской правды», спецслужбы могли выйти на Миндича через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.