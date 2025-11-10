Главные заявления Пескова сегодня: завершение конфликта на Украине и визит Токаева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил сегодня на вопросы о сроках урегулирования конфликта на Украине, отношениях с Казахстаном и подготовке визита президента России Владимира Путина в Индию. «Рамблер» собрал главное из заявлений Пескова.

Сроки завершения конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о продвижении в урегулировании по Украине, заметил, что Москве хотелось бы, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Об этом пишет РИА Новости.

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», - пояснил Песков.

Ранее президент Дональд Трамп заявил о том, что удалось добиться большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Глава США выразил надежду на то, что стороны в итоге «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боев.

Отношения с Казахстаном

Говоря о Казахстане, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва высоко ценит готовность Астаны содействовать урегулированию конфликта на Украине, пишет ТАСС.

«Мы высоко ценим такую готовность, которую наш казахстанские друзья неоднократно декларировали», - заверил он.

Также Песков обратил внимание на то, что Казахстан является особым партнером России и сейчас завершается подготовка к государственному визиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву, отмечает «Интерфакс».

«Каждый раз президенты используют двусторонние контакты на высшем уровне с тем, чтобы президент Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что также президент Путин сделает это и в эти предстоящие два дня госвизита», - пояснил он.

Визит Путина в Индию

Также, говоря о внешней политике, Дмитрий Песков ответил и на вопросы об отношениях с Индией и подготовке визита в эту страну президента России Владимира Путина.

«Что касается смыслового и документального наполнения [визита], то не будем забегать вперед. Мы своевременно проанонсируем все те договоренности, которые планируются достигнуть», - подчеркнул пресс-секретарь главы России.

Он также пояснил, что визит запланирован до конца нынешнего года.

«Надеемся, что это будет содержательный визит», - заявил Дмитрий Песков.

Рост числа сторонников мира на Украине

Количество украинцев, поддерживающих окончание спецоперации на российских условиях, будет расти, отметил сегодня пресс-секретарь президента РФ.

«Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти», - констатировал Дмитрий Песков.

Накануне директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха озвучил данные о том, что доля украинцев, согласных на российские условия окончания спецоперации, выросла с 2022 года с 4% до 16%.