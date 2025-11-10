Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров активно работает и продолжает принимать участие в публичных мероприятиях, несмотря на заявления зарубежной прессы о том, что дипломат якобы «пропал» из публичного пространства.

«Сергей Викторович продолжает работать, работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложны, не надо на них обращать внимание. Все нормально», — сказал представитель Кремля.

В Кремле опровергли слухи об опале Лаврова

Он подчеркнул, что Лаврова можно будет увидеть на грядущих публичных мероприятиях.