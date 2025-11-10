В Кремле раскрыли ожидания от одной зарубежной поездки Путина

Кремль в настоящее время ведет активную подготовку декабрьского визита президента России Владимира Путина в Индию и надеется, что он будет содержательным.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы в настоящее время ведем активную подготовку к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года. Надеемся, что это будет содержательный визит», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Москва своевременно объявит обо всех достигнутых договоренностях и деталях предстоящего саммита.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что программа визита будет насыщенной. По его словам, поездка Путина станет центральным событием в череде мероприятий президента в 2025 году.

В сентябре премьер-министр Нарендра Моди заявлял, что в Индии с нетерпением ждут визита Путина. «Ваше превосходительство, жду вас на ежегодном саммите в декабре этого года» — сказал индийский политик, обращаясь к российскому лидеру.